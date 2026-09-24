दिशा सालियान केस में सूरज पंचोली का पलटवार

दिशा सालियान मामले में घिरे सूरज पंचोली बोले- मुझे जीने दो, सबूत मिले तो सजा दो

लेखन नेहा शर्मा 06:41 pm Sep 24, 202606:41 pm

क्या है खबर?

दिशा सालियान मामले में नाम घसीटे जाने पर अभिनेता सूरज पंचोली ने एक लंबा इंस्टाग्राम पोस्ट साझा कर चुप्पी तोड़ी है। सूरज ने कहा कि सालों से उनके बारे में जो भी गलत बातें फैलाई गई हैं, उस पर उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने साफ कहा कि वो हर असहज सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा किसी जिम्मेदार पत्रकार के सामने या सही इंटरव्यू में ही कहना चाहते हैं।