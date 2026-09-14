दिशा सालियान की मौत मामले में FIR दर्ज, उद्धव-आदित्य समेत 17 लोगों के नाम शामिल

इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए CBI को FIR दर्ज करने और मामले की पूरी जांच एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में करने का निर्देश दिया था।

यही नहीं, दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान भी CBI ने दर्ज किया गया, जिसे शुरुआती कार्रवाई का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

कोर्ट ने 6 साल तक मामले की FIR दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई थी।