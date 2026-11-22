सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ने उत्तरी अमेरिका में एडवांस बुकिंग के दौरान अच्छी शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक, बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 2 दिनों में फिल्म के 1,300 से ज्यादा टिकट बिके और करीब 16 लाख 25 हजार रुपये की कमाई हुई। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी रिलीज अमेरिका और कनाडा में मनाए जाने वाले एक त्योहार थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के आसपास हो रही है, जिससे फिल्म को वहां दर्शकों तक पहुंचने का अच्छा मौका मिल सकता है।