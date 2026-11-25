'ये प्रेम मोल लिया' के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने की आयुष्मान खुराना की तारीफ, जानिए क्या बोले
लेखन अंशिका शुक्ला
निर्देशक सूरज बड़जात्या ने आयुष्मान खुराना की खूब तारीफ की है। उनका कहना है कि आयुष्मान बाहरी दिखावे से ज्यादा कहानी को अहमियत देते हैं, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है।
इसी खासियत की वजह से बड़जात्या ने आयुष्मान को अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में 'प्रेम' का किरदार निभाने के लिए चुना।
यह फिल्म शादी के पुराने रिवाजों को एक नया मोड़ देती है, जहां नायक शादी के बाद अपनी पत्नी के घर अपने परिवार के साथ रहने चला जाता है।
'ये प्रेम मोल लिया' कब होगी रिलीज?
बड़जात्या ने मुंबई की जिंदगी और वैदिक परंपराओं, दोनों से प्रेरणा ली है। वह दिखाना चाहते थे कि परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं और लचीली होती हैं।
'ये प्रेम मोल लिया' फिल्म में शरवरी, अनुपम खेर और सुप्रिया पाठक भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।