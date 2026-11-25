निर्देशक सूरज बड़जात्या ने आयुष्मान खुराना की खूब तारीफ की है। उनका कहना है कि आयुष्मान बाहरी दिखावे से ज्यादा कहानी को अहमियत देते हैं, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है।

इसी खासियत की वजह से बड़जात्या ने आयुष्मान को अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में 'प्रेम' का किरदार निभाने के लिए चुना।

यह फिल्म शादी के पुराने रिवाजों को एक नया मोड़ देती है, जहां नायक शादी के बाद अपनी पत्नी के घर अपने परिवार के साथ रहने चला जाता है।