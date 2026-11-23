सूरज बड़जात्या ने शादी पर आधारित अपनी आने वाली फिल्म को टाला, जानिए वजह
सूरज बड़जात्या, जो अपनी परिवार-केंद्रित और दिल को छू लेने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शादी के विषय पर बन रही अपनी एक नई और थोड़ी बोल्ड फिल्म का काम रोक दिया है।
उन्होंने बताया कि शादी के रिश्तों को एक नए नजरिए से दिखाने वाली इस फिल्म की पटतथा को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।
उन्हें लगा कि यह फिल्म दर्शकों की उनसे उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही अलग थी। अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के बाद, बड़जात्या ने फैसला किया कि वे ऐसी कहानी पर वापस लौटेंगे जो 'विस्फोटक' न हो, बल्कि समाज में 'छोटा सा बदलाव' ला सके।
'ये प्रेम मोल लिया' रिश्तों को है खंगालती
अभी बड़जात्या अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' पर काम कर रहे हैं, जो 27 नवंबर को रिलीज होगी। इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिका में दिखेंगे।
यह फिल्म 'प्रेम' नाम के किरदार की कहानी बताती है, जो अपनी पत्नी को अपने घर लाने की बजाय, उसके संयुक्त परिवार के साथ रहने के हक के लिए अपने ही परिवार से लड़ता है।
इसके अलावा सलमान खान के साथ उनकी एक और फिल्म 'प्रेम की शादी' की भी चर्चा है। 'ये प्रेम मोल लिया' के जरिए बड़जात्या उम्मीद करते हैं कि लोग रिश्तों पर खुलकर बात करें, लेकिन इस बार कोई विवादित मुद्दा न उठे।