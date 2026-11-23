सूरज बड़जात्या, जो अपनी परिवार-केंद्रित और दिल को छू लेने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शादी के विषय पर बन रही अपनी एक नई और थोड़ी बोल्ड फिल्म का काम रोक दिया है।

उन्होंने बताया कि शादी के रिश्तों को एक नए नजरिए से दिखाने वाली इस फिल्म की पटतथा को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

उन्हें लगा कि यह फिल्म दर्शकों की उनसे उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही अलग थी। अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के बाद, बड़जात्या ने फैसला किया कि वे ऐसी कहानी पर वापस लौटेंगे जो 'विस्फोटक' न हो, बल्कि समाज में 'छोटा सा बदलाव' ला सके।