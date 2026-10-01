नीम करोली बाबा पर TV सीरीज का ऐलान (तस्वीर: हनुमान अंश)

'हनुमान अंश' की सफलता के बाद नीम करोली बाबा पर बनेगी सीरीज, जानिए कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 10:41 am Oct 01, 202610:41 am

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' सिनेमाघरों में अभी भी धूम मचा रही है। इसकी अपार सफलता को देखते हुए नीम करोली बाबा की जिंदगी पर टीवी सीरीज बनाने का ऐलान किया गया है। सोनी टीवी और सोनी लिव ने सोशल मीडिया पर एक प्रोमो साझा किया है, जो संत के जीवन, शिक्षाओं और उनसे जुड़े असाधारण अनुभवों से प्रेरित एक नई पौराणिक कथा दिखाने का दावा करता है। प्रोमो देखने के बाद दर्शक भी सीरीज को लेकर उत्साहित हैं।