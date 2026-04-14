टॉम हॉलैंड का अब तक का सबसे धांसू स्पाइडर-मैन! 'ब्रांड न्यू डे' की पहली झलक में दिखी भावुक कहानी मनोरंजन Apr 14, 2026

सोनी ने लास वेगास में हुए सिनेमाकॉन में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के नए टीज़र पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों से फैन्स को इस अगली कड़ी की पहली झलक मिल गई है। फिल्म में जेन्डाया और टॉम हॉलैंड मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। वहीं, इसका निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रीटोन संभाल रहे हैं। इवेंट के दौरान, सोनी के हेड टॉम रोथमैन ने हॉलैंड की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है।