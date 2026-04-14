टॉम हॉलैंड का अब तक का सबसे धांसू स्पाइडर-मैन! 'ब्रांड न्यू डे' की पहली झलक में दिखी भावुक कहानी
सोनी ने लास वेगास में हुए सिनेमाकॉन में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के नए टीज़र पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों से फैन्स को इस अगली कड़ी की पहली झलक मिल गई है। फिल्म में जेन्डाया और टॉम हॉलैंड मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे। वहीं, इसका निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रीटोन संभाल रहे हैं। इवेंट के दौरान, सोनी के हेड टॉम रोथमैन ने हॉलैंड की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है।
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 31 जुलाई 2026 को आएगी
यह फिल्म 31 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की कहानी पीटर पार्कर के अपनी पहचान छिपाने के संघर्ष पर आधारित है। इसमें खासकर जेन्डाया के किरदार MJ के साथ उसके सीन बेहद अहम होंगे। जॉन बर्नथल और मार्क रफालो भी इस फिल्म की स्टारकास्ट में शामिल हुए हैं। सिनेमाकॉन से मिली शुरुआती प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि फिल्म की कहानी बेहद भावुक कर देने वाली है। इसने इवेंट में मौजूद लोगों पर गहरा असर छोड़ा है।