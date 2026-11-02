हंसल मेहता की 'स्कैम 2010' का पहला लुक आया सामने, जानें कब होगी रिलीज
सोनी लिव ने अपनी मशहूर 'स्कैम' सीरीज की नई कड़ी 'स्कैम 2010' का पहला लुक जारी किया है। हंसल मेहता के निर्देशन में बनी इस सीरीज में सिद्धार्थ बोडके, सहारा घोटाले के मुख्य सूत्रधार सुब्रत रॉय की भूमिका निभा रहे हैं।
तमल बंद्योपाध्याय की किताब पर आधारित यह सीरीज जनवरी 2027 में रिलीज होने वाली है।
सिद्धार्थ ने किरदार को चुनौतीपूर्ण बताया, हंसल को दिया श्रेय
सिद्धार्थ ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो 'स्कैम 2010' में सुब्रत का किरदार निभाना मेरे करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और खास अनुभवों में से एक रहा है।"
उन्होंने बताया कि वह सुब्रत की सार्वजनिक छवि के अलावा, उन्हें किस बात ने प्रेरित किया, यह समझना चाहते थे। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि हंसल मेहता के साथ काम करना उनके लिए सीखने का एक बड़ा अनुभव था।
उन्होंने स्वीकार किया, "स्कैम सीरीज की विरासत पहले से ही बहुत मजबूत है और इसे आगे ले जाने का मौका मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी है।"
दर्शक इस बार भी असल जिंदगी के एक बड़े घोटाले पर आधारित एक और दमदार कहानी की उम्मीद कर सकते हैं।
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