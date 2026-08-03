'स्पाइडर-मैन' की अगली फिल्म की रिलीज की तारीख आई सामने, जानें पूरी जानकारी
सोनी ने पुष्टि की है कि 'स्पाइडर-मैन: बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स', जो इस एनिमेटेड ट्रिलॉजी का अंतिम अध्याय है, 18 जून, 2027 को रिलीज होगी।
यह फिल्म माइल्स मोरालेस के मल्टीवर्स एडवेंचर को आगे बढ़ाती है, जहां वह अपने परिवार को बचाने और अपने घर लौटने के लिए संघर्ष करता है।
माइल्स मोरालेस को स्पाइडर सोसाइटी से मिला धोखा
फिल्म में वफादारी, बलिदान और परिवार जैसे गहरे विषय देखने को मिलेंगे, क्योंकि माइल्स मोरालेस का सामना मिगुएल ओ'हारा के नेतृत्व वाली ताकतवर स्पाइडर सोसाइटी से होगा।
यह फिल्म अलग-अलग यूनिवर्स के बीच एक रोमांचक सफर कराएगी, जो माइल्स मोरालेस की कहानी को एक भावनात्मक अंत के साथ पूरा करेगी।
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में मिले संकेत
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (जो जुलाई 2026 में रिलीज हुई थी) की बड़ी सफलता ने इस अंतिम फिल्म की बुनियाद रखी है, खासकर इसके पोस्ट-क्रेडिट सीन में पीटर पार्कर को अंतरिक्ष में दिखाए जाने के बाद से।
पुराने स्पाइडर-मैन से इसके जुड़ाव और आने वाली MCU फिल्मों जैसे 'अवेंजर्स: डूम्सडे' और 'अवेंजर्स: सीक्रेट वॉर्स' के साथ इसके क्या संबंध हो सकते हैं, यह फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।