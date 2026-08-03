'स्पाइडर-मैन' की अगली फिल्म की रिलीज की तारीख आई सामने, जानें पूरी जानकारी

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (जो जुलाई 2026 में रिलीज हुई थी) की बड़ी सफलता ने इस अंतिम फिल्म की बुनियाद रखी है, खासकर इसके पोस्ट-क्रेडिट सीन में पीटर पार्कर को अंतरिक्ष में दिखाए जाने के बाद से।

पुराने स्पाइडर-मैन से इसके जुड़ाव और आने वाली MCU फिल्मों जैसे 'अवेंजर्स: डूम्सडे' और 'अवेंजर्स: सीक्रेट वॉर्स' के साथ इसके क्या संबंध हो सकते हैं, यह फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।