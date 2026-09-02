सोनू सूद ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की

नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे सोनू सूद, राहत-सामग्री के साथ दिया आश्वासन

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Sep 02, 202612:37 pm

क्या है खबर?

नेपाल में आई भयानक बाढ़ से मची तबाही के बाद लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। इस मुश्किल घड़ी में सोनू सूद मसीहा बनकर उनकी मदद के लिए आगे आए और प्रभावित इलाकों को राहत सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। अभिनेता अपनी 'सूद चैरिटी फाउंडेशन' के तहत टीम के साथ वहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्हें खाने-पीने सहित अन्य जरूरी सामान दिए और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की।