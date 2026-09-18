सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट

आईफोन 18 खरीदने वालों को सोनू सूद की सलाह- गैजेट्स नहीं, समाज बदलने के लिए जुटें

लेखन ज्योति सिंह 12:06 pm Sep 18, 202612:06 pm

क्या है खबर?

भारत में ऐपल के आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए बिक्री शुरू हो चुकी है। इसे लेकर लोगों की दीवानगी और ऐपल स्टोर के बाहर लगी लंबी लाइनों पर अभिनेता सोनू सूद ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर लोगों से स्मार्टफोन अपग्रेड करने से आगे सोचने का आग्रह किया और एक बेहतर समाज की कामना की है। उनकी इस पोस्ट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।