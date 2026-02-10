सोनू सूद ने राजपाल यादव के लिए दिखाई दरियादिली, मदद को आगे बढ़ाया हाथ

सहानुभूति

सोनू सूद ने राजपाल के लिए जताई सहानुभूति

सोनू ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'राजपाल एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जिन्होंने वर्षों तक हमारी इंडस्ट्री में योगदान दिया है। कभी-कभी जिंदगी अन्यायपूर्ण हो जाती है, प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि समय के क्रूर होने के कारण। वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, और मेरा मानना ​​है कि यह हम सभी के लिए- निर्माताओं, निर्देशकों, सहकर्मियों के लिए एकजुट होने का समय है।' अभिनेता ने यहां स्पष्ट किया कि उनके द्वारा दी गई साइनिंग फीस दान नहीं, बल्कि सम्मान है।