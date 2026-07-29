कंगना रनौत की 'गटर' वाली टिप्पणी पर भड़के सोनू सूद बोले- शर्मनाक, दे डाली ये नसीहत

अब एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनू ने कहा, "मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये युवा ही हैं, जो कलाकारों को बनाते हैं और वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब तक वे आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वे आपके साथ नहीं हैं तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए।"