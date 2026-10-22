सोनू सूद ने मुंबई में किराए पर ली संपत्ति, हर महीने देंगे इतने लाख रुपये

यह संपत्ति मुंबई के आराम नगर इलाके में है। यह जगह शानदार कनेक्टिविटी और अच्छी सुविधाओं के लिए काफी मशहूर है।

इस सौदे में 32 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट रकम दी गई है। इसके साथ ही, 93,000 रुपये का स्टैंप ड्यूटी और 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगा है।

इस जगह से लिंक रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के जरिए अंधेरी ईस्ट और BKC जैसे प्रमुख बिजनेस हब तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।