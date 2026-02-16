सोनू सूद ने राजपाल यादव की रिहाई के लिए प्रार्थना की

सोनू सूद ने राजपाल यादव के लिए की प्रार्थना, लिखा- आज उनके लिए महत्वपूर्ण दिन

लेखन ज्योति सिंह 12:26 pm Feb 16, 202612:26 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सोनू सूद को उनकी दरियादिली के लिए जाना जाता है। चाहें आम इंसान हो, या कोई फिल्मी सितारा; सोनू हमेशा हर किसी की मदद के लिए आगे से आगे खड़े रहते हैं। राजपाल यादव, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में चेक बाउंस मामले की सजा काट रहे हैं, उनके लिए सोनू ने प्रार्थना की है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए उम्मीद जताई कि राजपाल को आज, यानी 16 फरवरी को राहत मिलेगी।