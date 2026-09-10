'हनुमान अंश 2' का सीक्वल चर्चा में

'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली? जानिए क्या बोलीं फिल्म निर्माता

लेखन ज्योति सिंह 07:02 pm Sep 10, 202607:02 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' का गुणगान इस वक्त हर कोई कर रहा है। 7 अगस्त को बिना शोर-शराबा के साथ यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। शुरुआत में खराब प्रदर्शन करने के बाद अचानक इसने रफ्तार पकड़ी। यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सफल फिल्म बनकर उभरी है और अब इसका सीक्वल चर्चा में है। इस बीच, फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने बताया कि सीक्वल में कई बड़े चेहरे कैमियो करते दिख सकते हैं।