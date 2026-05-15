कान्स में आलिया भट्ट की ट्रोलिंग पर सोनू सूद बोले- गर्व करें, खामियां न ढूंढें

आलिया का समर्थन करते हुए सोनू ने एक्स पर लिखा, 'जब हमारा अपना कोई अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम रखता है तो वो गर्व का क्षण होना चाहिए, ना कि उसमें कमियां ढूंढने का कारण। हर उपलब्धि को सार्थक होने के लिए कैमरों, सुर्खियों या अजनबियों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वहां खड़े होने का साहस करना, अपनी कला का प्रतिनिधित्व करना और अपनी यात्रा को गरिमा के साथ आगे बढ़ाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।"

खरी-खरी

चमकती रहो दोस्त, सही लोगों ने तुम्हारी रोशनी देख ली है- आलिया

सोनू ने लिखा, 'आज की दुनिया को ट्रोलिंग की लत लग चुकी है, लेकिन हमें प्रोत्साहन को चुनना चाहिए। याद रखें जो लोग अपने सपने बुनने में व्यस्त होते हैं, उनके पास दूसरों को नीचे खींचने के लिए वक्त नहीं होता।' हालांकि सोनू ने अपने पोस्ट में सीधेतौर पर आलिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। अंत में उन्होंने लिखा, 'मेरी दोस्त, तुम बस चमकती रहो। सही लोगों ने तुम्हारी काबिलियत और रोशनी देख ली है।'