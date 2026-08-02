सोनू निगम ने बयां किया दर्द, बोले- रॉयल्टी मांगी तो टी-सीरीज और Zee म्यूजिक ने बैन लगा दिया

बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स और अपने अधिकारों की इस लड़ाई में सोनू निगम इंडस्ट्री में अकेले पड़ गए थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कंपनियों की गलत शर्तें मानने से इनकार किया तो उनके गाए गानों को दूसरे गायकों की आवाज में डब कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने इस लड़ाई को बेहद जरूरी माना और लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के दिखाए रास्ते पर डटे रहे।

साल 2012 में जब 'कॉपीराइट संशोधन कानून' लागू हुआ तो गायकों को रॉयल्टी मिलने का रास्ता साफ हुआ। सोनू निगम ने इस पर कहा, "किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी ही थी।" समय बदला और वही म्यूजिक कंपनियां उनके पास वापस आईं। अब उनके रिश्ते कंपनियों के साथ बिल्कुल ठीक हैं।