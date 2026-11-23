इस कॉन्सर्ट में फैंस को उनके कई यादगार गानों की लाइव प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसमें 'संदेशे आते हैं', 'अभी मुझमें कहीं' और 'कल हो न हो' जैसे उनके बेहद मशहूर गाने शामिल होंगे।

सोनू ने इस कॉन्सर्ट को एक शाम में मेरा संगीत का संसार बताया है। वह कहते हैं, "मुंबई से ही मैंने फिल्मी संगीत का अपना सफर शुरू किया था, इसलिए यहां परफॉर्मेंस देना मेरे लिए हमेशा से कुछ ज्यादा ही मायने रखता है।"

हाल ही में उन्होंने एक फ्लाइट में अपने साथी यात्रियों के साथ गाना गाकर एक खूबसूरत पल साझा किया था। यह दिखाता है कि उनका संगीत आज भी लोगों को आपस में जोड़ता है।