'संदेशे आते हैं' से 'कल हो न हो' तक, सोनू निगम के 30 साल का सफर; मुंबई में 'सोनूवर्स' से मचेगा धमाल
सोनू निगम संगीत की दुनिया में अपने 3 दशक पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस खास मौके पर वह मुंबई के SMRDA ग्राउंड में 'सोनूवर्स' नाम का एक शानदार कॉन्सर्ट करने वाले हैं।
यह कार्यक्रम 12 दिसंबर को शाम 6 बजे शुरू होगा और इसके टिकट अभी से मिलने लगे हैं।
सोनू गाएंगे फैंस के पसंदीदा गाने
इस कॉन्सर्ट में फैंस को उनके कई यादगार गानों की लाइव प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसमें 'संदेशे आते हैं', 'अभी मुझमें कहीं' और 'कल हो न हो' जैसे उनके बेहद मशहूर गाने शामिल होंगे।
सोनू ने इस कॉन्सर्ट को एक शाम में मेरा संगीत का संसार बताया है। वह कहते हैं, "मुंबई से ही मैंने फिल्मी संगीत का अपना सफर शुरू किया था, इसलिए यहां परफॉर्मेंस देना मेरे लिए हमेशा से कुछ ज्यादा ही मायने रखता है।"
हाल ही में उन्होंने एक फ्लाइट में अपने साथी यात्रियों के साथ गाना गाकर एक खूबसूरत पल साझा किया था। यह दिखाता है कि उनका संगीत आज भी लोगों को आपस में जोड़ता है।