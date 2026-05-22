सोनू निगम ला रहे वर्ल्ड टूर, जानें कब और कहां से होगी शुरुआत?
सोनू निगम अपना वर्ल्ड टूर 'द रिवोल्यूशन' शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अबू धाबी के यास आइलैंड पर बने एतिहाद एरिना में 21 अगस्त, 2026 को एक बड़े सोलो कॉन्सर्ट के साथ होगी।
अबू धाबी में यह उनका पहला सोलो एरिना डेब्यू होगा और आयोजकों का वादा है कि यह साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड म्यूजिक नाइट्स में से एक होगी।
'द रिवोल्यूशन' टूर सोनू के 30 सालों का सफर
'द रिवोल्यूशन' टूर सोनू के संगीत के तीन दशकों का सम्मान करता है। इस टूर में लाइव बैंड, शानदार विजुअल्स और उनके पुराने हिट गानों के साथ-साथ नए गाने भी शामिल होंगे।
इस बारे में बात करते हुए सोनू ने बताया कि वे कई सालों से मिले अबू धाबी के लोगों के प्यार और समर्थन के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। अबू धाबी का यह शो खत्म होने के बाद, यह टूर यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी जाएगा।