सोनू निगम ला रहे वर्ल्ड टूर, जानें कब और कहां से होगी शुरुआत?

'द रिवोल्यूशन' टूर सोनू के 30 सालों का सफर

'द रिवोल्यूशन' टूर सोनू के संगीत के तीन दशकों का सम्मान करता है। इस टूर में लाइव बैंड, शानदार विजुअल्स और उनके पुराने हिट गानों के साथ-साथ नए गाने भी शामिल होंगे।

इस बारे में बात करते हुए सोनू ने बताया कि वे कई सालों से मिले अबू धाबी के लोगों के प्यार और समर्थन के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। अबू धाबी का यह शो खत्म होने के बाद, यह टूर यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी जाएगा।