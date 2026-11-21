सोनू निगम ने विमान में यात्रियों को दिया कॉन्सर्ट

सोनू निगम ने चलती फ्लाइट में बांधा समां, लाइव गाने सुन झूम उठे यात्री

लेखन सयाली 05:52 pm Nov 21, 202605:52 pm

क्या है खबर?

गायक सोनू निगम को लाइव सुनना हजारों का सपना होता है। कुछ खुशकिस्मत लोगों का ये सपना एक फ्लाइट से यात्रा करते समय पूरा हो गया। रायपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट के यात्रियों को सोनू ने सरप्राइज कॉन्सर्ट दिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गायक ने फ्लाइट के दौरान 'कल हो न हो', 'मैं हूं न' और 'मैं अगर कहूं' जैसे कई सदाबहार गीतों को गुनगुनाया और यात्रियों ने भी उनके साथ ये गाने गाए।