सोनिका चौहान केस में 9 साल बाद कोर्ट में शाहेब भट्टाचार्य का बयान, बोले- गुनहगारों को सजा मिले

शाहेब ने धीमी कानूनी कार्यवाही पर अपनी चिंता जताई है, उनका कहना है कि इसकी वजह से लोगों की इस मामले में दिलचस्पी कम होती जा रही है।

हालांकि, उन्होंने सोनिका के परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगभग 9 साल के लंबे इंतजार और कई मुश्किलों के बाद, अब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि यह मामला जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा।