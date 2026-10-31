सोनाली कुलकर्णी ने सुनाई अपनी आपबीती

सोनाली कुलकर्णी से निर्देशक की अजीब मांग, बोलीं- कहा था साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आओ

लेखन नेहा शर्मा 07:11 pm Oct 31, 202607:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने साथ हुए असहज अनुभवों पर खुलकर बात की है। जूम को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे एक सह-कलाकार ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, जिस पर उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई और उससे माफी मंगवाई। इसके अलावा एक निर्देशक ने उन्हें साड़ी पहनकर अपने घर के कमरे में कहानी सुनने की शर्त रखी थी। सोनाली के मुताबिक, महिलाओं को अपने हक के लिए बोलना बेहद जरूरी है।