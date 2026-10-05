'सोहला' लेकर आ रहीं सोनाली बेंद्रे, कहानी में छुपी है बचपन की यादें

सोनाली बेंद्रे फिल्म 'सोहला' के लिए प्रेजेंटर की नई भूमिका में आ गई हैं। यह फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

फिल्म की कहानी 13 साल के पश्या नाम के एक लड़के पर आधारित है। वह अपनी पारंपरिक 'बड़े होने की सेरेमनी' का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

यह दिन नए कपड़ों, मिठाइयों और बड़े जश्न से भरा होता है। फिल्म का ट्रेलर पश्या की इस उत्सुकता और बड़े होते हुए मिलने वाली साधारण खुशियों की एक दिल छू लेने वाली झलक दिखाता है।