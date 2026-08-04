सोनाक्षी सिन्हा ने किया झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन, जानिए क्या बोलीं?

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने झारखंड के उन छात्रों का साथ दिया है, जो 29 जुलाई, 2026 से राज्य की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर एक विरोध प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'अपने देश के छात्रों को इस दौर से गुजरते देखना बहुत दुखद है, यह कब रुकेगा।'

इस प्रदर्शन में बैठे एक छात्र ने सवाल उठाया कि 'क्या झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया था?' संसाधनों से भरपूर इस राज्य में छात्रों को ऐसा सवाल पूछना पड़ रहा है।