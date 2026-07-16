सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के अनशन का किया समर्थन, जानें क्या बोलीं?

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही हैं, जो दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलन के तहत 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।

उन्होंने उन बच्चों के भविष्य के लिए सोनम के प्रयासों की तारीफ की जिन्होंने अपनी जान गंवाई।

सोनाक्षी ने सरकार से उनसे बात करने की अपील करते हुए कहा कि इतने दिनों से बिना खाए-पिए उनका स्वास्थ्य खतरे में है।