सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के अनशन का किया समर्थन, जानें क्या बोलीं?
मनोरंजन
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नवप्रवर्तक सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही हैं, जो दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलन के तहत 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।
उन्होंने उन बच्चों के भविष्य के लिए सोनम के प्रयासों की तारीफ की जिन्होंने अपनी जान गंवाई।
सोनाक्षी ने सरकार से उनसे बात करने की अपील करते हुए कहा कि इतने दिनों से बिना खाए-पिए उनका स्वास्थ्य खतरे में है।
किन सितारों ने किया सोनम का समर्थन?
सोनाक्षी अकेली नहीं हैं, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, अभय देओल और ओमी वाडिया जैसे कई अन्य सितारों ने भी सोनम का समर्थन किया है।
मांसपेशियों में कमजोरी और तेज दर्द के बावजूद, सोनम ने अपना उपवास खत्म करने से मना कर दिया है। वे लोगों से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है।