सोनाक्षी सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दी

राहुल गांधी के बयान पर छिड़े विवाद पर सोनाक्षी सिन्हा की मजेदार प्रतिक्रिया, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Nov 18, 202610:35 am

क्या है खबर?

सोनाक्षी सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान को लेकर मजेदार प्रतिक्रिया दी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है। यह बयान राहुल द्वारा अपने माता-पिता, सोनिया गांधी और राजीव गांधी के निजी और पारिवारिक किस्से से जुड़ा था। इसका जिक्र उन्होंने हाल ही में सोनिया की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव इन' के लॉन्च पर किया था। अब सोनाक्षी ने राहुल के बयान पर उपजे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।