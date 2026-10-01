शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ‘तू है मेरी किरण’ में पहली बार आएंगे नजर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
मनोरंजन
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, जिन्होंने जून 2024 में शादी की थी, अब अपनी शादी के बाद पहली बार फिल्म 'तू है मेरी किरण' में मुख्य किरदारों में एक साथ नजर आएंगे।
यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करण रावल ने इसका निर्देशन किया है और विशाल राणा इसके निर्माता हैं।
दर्शक इसमें प्यार और जुनून के गहरे पहलुओं पर आधारित कहानी देखेंगे।
सोनाक्षी और जहीर की घर पर हुई थी निजी शादी
सात साल तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद सोनाक्षी और जहीर ने अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी की।
उनकी शादी बॉलीवुड के कई सितारों के लिए एक रीयूनियन जैसी रही, जिसमें सलमान खान और आदित्य रॉय कपूर जैसे बड़े नाम भी शामिल हुए।
अब सभी की निगाहें उनकी पहली फिल्म 'तू है मेरी किरण' पर टिकी हैं, जिसमें वे शादी के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में दिखेंगे।