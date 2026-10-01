शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ‘तू है मेरी किरण’ में पहली बार आएंगे नजर, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

सात साल तक एक-दूसरे के साथ रहने के बाद सोनाक्षी और जहीर ने अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी की।

उनकी शादी बॉलीवुड के कई सितारों के लिए एक रीयूनियन जैसी रही, जिसमें सलमान खान और आदित्य रॉय कपूर जैसे बड़े नाम भी शामिल हुए।

अब सभी की निगाहें उनकी पहली फिल्म 'तू है मेरी किरण' पर टिकी हैं, जिसमें वे शादी के बाद पहली बार मुख्य भूमिका में दिखेंगे।