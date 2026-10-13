'तुम्बाड 2' में होने वाला है बड़ा धमाका? सोहम शाह ने दिए संकेत

तैयार हो जाइए, 'तुम्बाड़ 2' आ रही है। सोहम शाह का कहना है कि यह सिर्फ पहले वाली फिल्म जैसी नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि इसकी पटकथा पर 5 साल काम करने के बाद, "दर्शक कुछ नया और अप्रत्याशित देखने की उम्मीद कर सकते हैं। जब 'तुम्बाड़' आई थी, तब मैंने लोगों से कहा था कि वे कुछ नया देखेंगे।"

सोहम ने आगे कहा, "'तुम्बाड़ 2' के साथ भी ऐसा ही है। शायद आपको लगे कि आप इस दुनिया को जानते हैं, लेकिन यह आपको चौंका देगी। बस मैं इतनी ही बात कह सकता हूं।"