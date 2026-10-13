'तुम्बाड 2' में होने वाला है बड़ा धमाका? सोहम शाह ने दिए संकेत
तैयार हो जाइए, 'तुम्बाड़ 2' आ रही है। सोहम शाह का कहना है कि यह सिर्फ पहले वाली फिल्म जैसी नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इसकी पटकथा पर 5 साल काम करने के बाद, "दर्शक कुछ नया और अप्रत्याशित देखने की उम्मीद कर सकते हैं। जब 'तुम्बाड़' आई थी, तब मैंने लोगों से कहा था कि वे कुछ नया देखेंगे।"
सोहम ने आगे कहा, "'तुम्बाड़ 2' के साथ भी ऐसा ही है। शायद आपको लगे कि आप इस दुनिया को जानते हैं, लेकिन यह आपको चौंका देगी। बस मैं इतनी ही बात कह सकता हूं।"
आदेश प्रसाद करेंगे 'तुम्बाड़ 2' का निर्देशन
पहली फिल्म में पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले आदेश प्रसाद अब 'तुम्बाड़ 2' का निर्देशन करेंगे।
फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया भट्ट भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म 3 दिसंबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
पहली फिल्म ने लगातार नए फैंस को अपनी तरफ खींचा है और इसके समर्पित दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस फिल्म से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं!