'तुम्बाड 2' का मोशन पोस्टर आया सामने

सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड 2' का मोशन पोस्टर जारी, फिर लौटेगा हस्तर का खौफ

लेखन ज्योति सिंह 05:31 pm Apr 07, 202605:31 pm

क्या है खबर?

सोहम शाह ने जब से 'तुम्बाड 2' का आधिकारिक ऐलान किया है, यह चर्चा में बनी हुई है। फैंस इसलिए भी खुश है, क्योंकि सीक्वल में दोहरा रंग जमाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हाे गए हैं। निर्देशन की कमान आदेश प्रसाद ने संभाली है, जबकि निर्माण सोहम शाह फिल्म्स और डॉ. जयंतीलाल गड़ा के पैन स्टूडियो के सहयोग से किया जा रहा है। इस बीच, निर्माताओं ने 'तुम्बाड 2' का आधिकारिक मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया है।