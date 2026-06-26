'अलायंस' में प्रतियोगी बनकर शामिल होंगे सोहेल खान

कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' से जुड़ा सोहेल खान का नाम, प्रतियोगी बनकर मचाएंगे धमाल

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Jun 26, 202603:17 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू का रियलिटी शो 'अलायंस' काफी समय से चर्चा बटोर रहा है। शो का पहला एपिसोड 26 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली रही है। कुल 16 प्रतियोगियों शामिल हुए हैं, जो गेम में आगे बढ़ने और खुद को गेम में बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगे। फॉर्मेट के अनुसार, शो में हर निष्कासन के बाद नए प्रतियोगी शामिल होंगे। इनमें एक नाम सोहेल खान का सामने आ रहा है।