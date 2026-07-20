सोहेल खान का खुलासा, बोले- तलाक के बाद 'अलायंस' ने पूर्व पत्नी सीमा संग ऐसे संवारी दोस्ती
मनोरंजन
सोहेल खान ने बताया कि रियलिटी शो 'अलायंस' में शामिल होने से उन्हें अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह से दोबारा जुड़ने का मौका मिला।
दोनों का तलाक साल 2022 में हुआ था, लेकिन इस शो के माहौल ने उन्हें पुरानी दोस्ती को फिर से संवारने और खुलकर बात करने का अवसर दिया।
सोहेल का कहना है कि इस अनुभव ने उनके रिश्ते को काफी बेहतर बना दिया है।
तलाक के बाद भी सोहेल और सीमा कर रहे हैं बच्चों की परवरिश
शो 'अलायंस' में साथ रहने से सोहेल और सीमा एक-दूसरे के करीब आ गए। सोहेल ने कहा, 'मैं उसका ख्याल रख रहा हूं, वह मेरा ख्याल रख रही हैं और यह बहुत अच्छा लग रहा है।'
अलग होने के बाद भी, वे अपने बेटों निरवान और योहान की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं। उनके लिए परिवार सबसे पहले है। यह शो अभी प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।