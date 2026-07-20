सोहेल खान का खुलासा, बोले- तलाक के बाद 'अलायंस' ने पूर्व पत्नी सीमा संग ऐसे संवारी दोस्ती

शो 'अलायंस' में साथ रहने से सोहेल और सीमा एक-दूसरे के करीब आ गए। सोहेल ने कहा, 'मैं उसका ख्याल रख रहा हूं, वह मेरा ख्याल रख रही हैं और यह बहुत अच्छा लग रहा है।'

अलग होने के बाद भी, वे अपने बेटों निरवान और योहान की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं। उनके लिए परिवार सबसे पहले है। यह शो अभी प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।