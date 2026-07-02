'अलायंस' में शामिल होने पर सोहेल खान ने बात की

'अलायंस' में प्रतियोगी बनकर क्यों शामिल होना चाहते हैं सोहेल खान? खुद बताया ये कारण

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Jul 02, 202610:11 am

क्या है खबर?

कुणाल खेमू का रियलिटी शो 'अलायंस' दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है। हाल ही में, अभिनेता सोहेल खान ने बताया कि वह इस शो में प्रतियोगी बनकर हिस्सा लेने वाले हैं उनके शामिल होने की चर्चाओं ने फैंस को अभी से उत्साहित करना शुरू कर दिया है। इस बीच, सोहेल ने रियलिटी टीवी शो में डेब्यू के अपने फैसले के बारे में बात की और बताया कि आखिर वह प्रतियोगी के तौर पर इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं।