सोहेल खान बचपन में हुए थे यौन उत्पीड़न के शिकार

सोहेल खान का बचपन में हुआ था यौन उत्पीड़न, बोले- सालों तक अंदर ही घुटता रहा

लेखन नेहा शर्मा 05:53 pm Jul 16, 202605:53 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सोहेल खान ने टॉक शो 'एलायंस' के हालिया एपिसोड में अपने जीवन का एक बेहद दर्दनाक सच साझा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि बचपन में वो यौन शोषण का शिकार हुए थे और सालों तक चुपचाप इस गहरे सदमे को अपने अंदर दबाए रखा। 'धमकाना', 'चिढ़ाना' या 'दबंगई दिखाने' के खिलाफ आवाज उठाते हुए सोहेल ने बताया कि कैसे इस हादसे ने उनके बेटों निर्वाण और योहान की परवरिश करने के उनके तरीके को पूरी तरह बदल दिया।