शोभिता धुलिपाला ने बताया बाहरी होने का डरावना अनुभव, बोलीं- कोई नहीं था, अकेले लड़ना पड़ा

कई ऑडिशन देने के बाद, उन्हें फिल्म 'रमन राघव 2.0' में अपना पहला रोल मिला, जो उन्हें 2016 में कान फिल्म फेस्टिवल तक ले गया।

अपने सफर के बारे में बात करते हुए, शोभिता ने आगे कहा, "मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए और फिर मुझे अपनी पहली फिल्म मिली। मैं कान्स गई, जहां मुझे कई बहुत ही होनहार लोगों से मिलने का मौका मिला। आप लगातार सीखते रहते हैं और फिर अचानक कोई बड़ा मौका मिल जाता है।"