2025 में इन टीवी सितारों ने की वापसी

इस साल टीवी पर इन सितारों ने की दमदार वापसी, एक तो पुराने किरदार में छाईं

लेखन ज्योति सिंह 11:08 pm Dec 31, 202511:08 pm

क्या है खबर?

फिल्म इंडस्ट्री की तरह टीवी की दुनिया भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचती है। खासतौर पर टीवी पर आने वाले डेली सोप काफी लोकप्रिय हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आते हैं। साल 2025 टीवी जगत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि इस साल कई दिग्गज सितारों ने दमदार वापसी की है। लंबे समय के बाद इन सितारों को दोबारा छोटे पर्दे पर देखना यादगार साबित हुआ है। आइए जानते हैं इन सितारों के नाम।