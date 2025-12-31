इस साल टीवी पर इन सितारों ने की दमदार वापसी, एक तो पुराने किरदार में छाईं
क्या है खबर?
फिल्म इंडस्ट्री की तरह टीवी की दुनिया भी दर्शकों का खूब ध्यान खींचती है। खासतौर पर टीवी पर आने वाले डेली सोप काफी लोकप्रिय हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आते हैं। साल 2025 टीवी जगत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि इस साल कई दिग्गज सितारों ने दमदार वापसी की है। लंबे समय के बाद इन सितारों को दोबारा छोटे पर्दे पर देखना यादगार साबित हुआ है। आइए जानते हैं इन सितारों के नाम।
#1 & #2
'स्मृति ईरानी' और 'शरद केलकर'
अभिनेत्री से राजनेता बन चुकीं स्मृति ईरानी ने करीब 17 साल बाद टीवी की दुनिया में दमदार वापसी की है। दिलचस्प बात ये है कि स्मृति, टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के जरिए अपने आइकॉनिक किरदार तुलसी को दोबारा निभा रही हैं। चर्चित टीवी शो 'तुम से तुम तक' के जरिए अभिनेता शरद केलकर ने वापसी करते हुए सभी को चौंका दिया। उन्हें इस शो में दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है।
#3 & #4
'शिल्पा शिंदे' और 'गौरव चोपड़ा'
'भाभीजी घर पर हैं 2.0' के जरिए अभिनेत्री शिल्पा शिंदे भी टीवी पर लौट चुकी हैं। 10 साल पहले उन्होंने शो में अंगूरी का किरदार निभाकर प्रसिद्धी हासिल की थी। बाद में उनकी जगह शुभांगी अत्रे ने ले ली थी। मशहूर अभिनेता गौरव चोपड़ा भी लंबे समय के बाद टीवी शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' में नजर आए हैं। 5 साल तक टीवी से दूर रहने के दौरान उन्हें OTT की वेब सीरीज 'राणा नायडू' और 'हेलो मिनी' में देखा गया था।
#5 & #6
'माही विज' और 'वंदना पाठक'
टीवी अभिनेत्री माही विज की इस सूची में शामिल हैं जिन्होंने लंबे समय के बाद टीवी पर वापसी की है। उन्हें इन दिनों टीवी शो 'सेहर होने को है' में देखा जा रहा है। हालांकि, इसी साल अभिनेत्री पति जय भानुशाली के साथ तलाक की अफवाहों को लेकर भी चर्चा में रही थीं। दूसरी ओर, दिग्गज अभिनेत्री वंदना पाठक भी टीवी शो 'तुम से तुम तक' के जरिए दोबारा छोटे पर्दे पर लौटी हैं।