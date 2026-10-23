सुशांत सिंह राजपूत को लेकर स्मिता जयकर का खुलासा

स्मिता जयकर ने सुशांत से मुलाकात को किया याद, बोलीं- उन्हें आते थे आत्महत्या के विचार

लेखन अंशिका शुक्ला 11:39 am Oct 23, 202611:39 am

क्या है खबर?

अनुभवी अभिनेत्री और आध्यात्मिक हीलर स्मिता जयकर ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत के दौरान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। उन्होंने बताया जब सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, तब वह उनसे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में मिलने गई थीं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के उन प्रयासों के बारे में भी बात की, जो उन्होंने सुशांत के साथ रिश्ते में रहते हुए उनकी मदद करने के लिए किए थे।