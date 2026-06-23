भारतीय सिनेमा की ये 6 बेशकीमती फिल्में फिर होंगी जीवंत, ऋत्विक घटक के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी
महान निर्देशक ऋत्विक घटक को इस साल खास पहचान मिल रही है। उनकी 100वीं जयंती के मौके पर इटली के 'इल सिनेमा रेट्रोवातो फेस्टिवल' में बहाल की गई उनकी 6 क्लासिक फिल्में दिखाई जा रही हैं।
यह सब भारत के नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की बदौलत मुमकिन हो पाया है। 'मेघे ढाका तारा' और 'सुबर्णरेखा' जैसी उनकी मशहूर फिल्मों को बड़ी सावधानी से फिर से संवारा गया है।
पुणे की 'कैमियो मीडिया लैब्स' ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इन फिल्मों की असली आवाज दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचे।
BFI साउथबैंक में चलेगा एक महीने का ऋत्विक पूर्वव्यापी कार्यक्रम
ऋत्विक की यही फिल्में लंदन के BFI साउथबैंक में भी एक महीने तक चलने वाले खास कार्यक्रम में दिखाई जा रही हैं, जिससे उनकी 100वीं जयंती का जश्न और भी खास हो गया है।
कैमियो मीडिया लैब्स के पुरब गुजर ने बताया कि ऋत्विक की दूरदृष्टि को सही मायने में सम्मान देने के लिए फिल्म की असली आवाज को बनाए रखना बहुत जरूरी था।
भारत की फिल्म आर्काइव और डेवलपमेंट टीमों ने इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है, जो विश्व मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए एक शानदार उपलब्धि है।