भारतीय सिनेमा की ये 6 बेशकीमती फिल्में फिर होंगी जीवंत, ऋत्विक घटक के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी मनोरंजन Jun 23, 2026

महान निर्देशक ऋत्विक घटक को इस साल खास पहचान मिल रही है। उनकी 100वीं जयंती के मौके पर इटली के 'इल सिनेमा रेट्रोवातो फेस्टिवल' में बहाल की गई उनकी 6 क्लासिक फिल्में दिखाई जा रही हैं।

यह सब भारत के नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की बदौलत मुमकिन हो पाया है। 'मेघे ढाका तारा' और 'सुबर्णरेखा' जैसी उनकी मशहूर फिल्मों को बड़ी सावधानी से फिर से संवारा गया है।

पुणे की 'कैमियो मीडिया लैब्स' ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इन फिल्मों की असली आवाज दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचे।