'सितारे जमीन पर' की OTT रिलीज जारी हुई

'सितारे जमीन पर' की OTT रिलीज तारीख जारी, जानिए कब-कहां देख सकेंगे

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am Mar 24, 202610:56 am

क्या है खबर?

आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए कमर कस चुकी है। पिछले साल 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, अभिनेता-निर्माता ने इसे यूट्यूब पर जारी करने का फैसला किया था। रेंट का किराया 100 रुपये रखा गया था। हालांकि, लंबे इंतजार के बाद, यह आखिरकार OTT पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें, 'सितारे जमीन पर' एक स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आर.एस. प्रसन्ना ने किया है।