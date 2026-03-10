'सितारे जमीन पर' OTT पर आने को तैयार

'सितारे जमीन पर' OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार, जानिए कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 10:09 am Mar 10, 202610:09 am

क्या है खबर?

आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' 20 जून, 2025 काे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। काफी लंबे इंतजार के बाद निर्माताओं ने आखिरकार इसे OTT पर उपलब्ध कराने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 'सितारे जमीन पर', 2007 में आई सुपरहिट फिल्म 'तारे जमीन पर' की दूसरी किस्त है। फिल्म में जेनेलिया डिसूजा, आशीष पेंडसे, अरूश दत्ता, आयुष भंसाली, ऋषि शाहनी, ऋषभ जैन और नमन मिश्रा जैसे सितारे भी मौजूद हैं।