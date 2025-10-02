दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक

संगीत जगत से जुड़ी एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, पद्मभूषण सम्मान से नवाजे जा चुके दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने वाराणसी में आखिरी सांस ली। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपनी बुलंद आवाज और ठुमरी गायकी के लिए लोकप्रिय छन्नूलाल पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है।

श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी ने याद किया गायक का योगदान प्रधानमंत्री ने एक्स पर दिवंगत गायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वो जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा।'

शोक प्रधानमंत्री के प्रस्तावक भी थे छन्नूलाल मिश्र नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद साल 2014 में वो वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति।' प्रधानमंत्री ने छन्नूलाल मिश्र से की गई अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरों को साझा कर उन्हें याद किया है।

दुखद बनारस में किया जाएगा अंतिम संस्कार छन्नूलाल का निधन 2 अक्टूबर तड़के 4 बजकर 15 मिनट पर हुआ। उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने बताया कि पिताजी मिर्जापुर घर पर ही थे। उनका अंतिम संस्कार बनारस में किया जाएगा। कुछ दिन पहले उन्हें BHU में भर्ती कराया गया था, फिर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। छन्नूलाल मिश्र ने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से ली थी। उन्होंने गायकी की हर छोटी-बड़ी चीजों को बारिकियों से सीखा।