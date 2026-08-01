जैकलीन फर्नांडिस के AI से छेड़छाड़ वाले वीडियो पर विवाद, गायक सोनू ठुकराल पहुंचे पुलिस के पास
मनोरंजन
गायक सोनू ठुकराल ने अपने म्यूजिक वीडियो 'जुगनी' के AI-एडिटेड वर्जन को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 15 जुलाई, 2026 को रिलीज हुए इस वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस नजर आई थीं।
दरअसल, गाने में कपड़ों से जुड़ी एक गड़बड़ी वाला दृश्य था, जिसे निर्माताओं ने हटा दिया था, लेकिन अब AI की मदद से छेड़छाड़ करके बनाया गया इसका फर्जी क्लिप इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
सोनू ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
सोनू ठुकराल ने इंस्टाग्राम पर स्पष्ट किया कि वायरल हो रहा क्लिप उनके आधिकारिक वीडियो का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस मामले पर और जानकारी साझा करेंगे।
इस वायरल एडिट के कारण सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच रहा है, हालांकि अभी तक जैकलीन फर्नांडिस या 'जुगनी' की टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।