जैकलीन फर्नांडिस के AI से छेड़छाड़ वाले वीडियो पर विवाद, गायक सोनू ठुकराल पहुंचे पुलिस के पास

गायक सोनू ठुकराल ने अपने म्यूजिक वीडियो 'जुगनी' के AI-एडिटेड वर्जन को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 15 जुलाई, 2026 को रिलीज हुए इस वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस नजर आई थीं।

दरअसल, गाने में कपड़ों से जुड़ी एक गड़बड़ी वाला दृश्य था, जिसे निर्माताओं ने हटा दिया था, लेकिन अब AI की मदद से छेड़छाड़ करके बनाया गया इसका फर्जी क्लिप इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।