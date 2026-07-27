गायक पापोन ने असम की बाढ़ के लिए की समर्थन की अपील, वीडियो जारी कर कही ये बात

पापोन ने लोगों से अपील की है कि वे उनकी इस अपील को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके।

इन बाढ़ों की वजह से अब तक 68 लोगों की जान चली गई है। असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा खुद मैदान में उतरकर राहत कार्यों की देखरेख कर रहे हैं।

उनकी टीम बिजली बहाल करने और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने जैसे जरूरी कामों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से असम को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है।