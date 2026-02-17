मशहूर गायक नांकू की नई एल्बम 'प्यार एन स्टफ' जारी, 15 गानें हैं शामिल

मशहूर गायक नांकू की 5वीं एल्बम रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Feb 17, 202611:48 am

क्या है खबर?

इंडी-पॉप कलाकार नांकू उर्फ उद्भव आचार्य ने अपने चाहने वालों को शानदार तोहफा दिया है। उनकी 5वीं और बहुप्रतीक्षित एल्बम 'प्यार एन स्टफ' जारी हो गई है, जिसमें कुल 15 गानें शामिल हैं। गानों का रनटाइम करीब 40 मिनट है, जो क्लब-रेडी बीट्स से भावुक पॉप तक को कवर करते हैं। यह एल्बम वार्नर म्यूजिक इंडिया के माध्यम से रिलीज की गई है, जो यूट्यूब समेत अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इसे फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।