मीका सिंह ने किया रणवीर सिंह का समर्थन

रणवीर सिंह के समर्थन में आए मीका; बोले- वह विनम्र इंसान, FWICE से खुद बात करूंगा

लेखन ज्योति सिंह 07:06 pm May 27, 202607:06 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'डॉन 3' को लेकर मचे घमासान के चलते रणवीर सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनपर प्रतिबंध लगाया है, मामला और गरमा गया। FWICE द्वारा यह कदम 'डॉन 3' निर्माताओं द्वारा रणवीर के खिलाफ शिकायत करने के बाद उठाया गया है। इस बीच, मशहूर गायक मीका सिंह ने रणवीर के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि वह खुद व्यक्तिगत ताैर पर फेडरेशन से बात करेंगे।