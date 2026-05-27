रणवीर सिंह के समर्थन में आए मीका; बोले- वह विनम्र इंसान, FWICE से खुद बात करूंगा
क्या है खबर?
फिल्म 'डॉन 3' को लेकर मचे घमासान के चलते रणवीर सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनपर प्रतिबंध लगाया है, मामला और गरमा गया। FWICE द्वारा यह कदम 'डॉन 3' निर्माताओं द्वारा रणवीर के खिलाफ शिकायत करने के बाद उठाया गया है। इस बीच, मशहूर गायक मीका सिंह ने रणवीर के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि वह खुद व्यक्तिगत ताैर पर फेडरेशन से बात करेंगे।
प्रतिक्रिया
मीका ने रणवीर पर लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया दी
न्यूज 18 के मुताबिक, मीका ने एक इंटरव्यू में रणवीर के प्रति अपना दिया है। उन्होंने FWICE द्वारा 'धुरंधर' अभिनेता पर प्रतिबंध लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "रणवीर सिंह बहुत ही अच्छे और विनम्र इंसान हैं। मैं FWICE को बहुत अच्छे से जानता हूं, और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और बात करूंगा। आखिर हम भाई हैं...।" बता दें, यह विवाद रणवीर द्वारा अचानक 'डॉन 3' छोड़ने से उपजा है, जिसका निर्माण फरहान अख्तर कर रहे थे।
मुआवजा
फरहान ने रणवीर से की थी मुआवजे की मांग
खबरों के मुताबिक, रणवीर ने निर्माताओं के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म छोड़ दी थी। इसके बाद, फरहान की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने कथित तौर पर हुए नुकसान के लिए अभिनेता से 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की। जब रणवीर ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया, तब फरहान और रितेश सिधवानी ने मामले में मदद के लिए FWICE से संपर्क किया था। इसके बाद ही उनके खिलाफ "असहयोग का निर्देश" जारी किया गया है।