जुबिन नौटियाल की नई लग्जरी सवारी, 'बिग बॉय टॉयज' से खरीदी BMW i7; वीडियो वायरल

करोड़ों की कार और बेमिसाल रफ्तार

BMW i7 ताकत और आराम का शानदार संगम है। इस लग्जरी कार में दो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जो कुल 544 हॉर्सपावर की दमदार शक्ति पैदा करते हैं। सिर्फ 4.7 सेकंड में यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू लेती है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह 625 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर सकती है। कार के अंदर भी ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। भारत में अगर आप इस कार को शोरूम से नया खरीदना चाहें, तो इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.05 करोड़ रुपये है।