जुबिन नौटियाल एक बेटे के पिता बने

जुबिन नौटियाल बन गए पिता, गणेश चतुर्थी पर पत्नी के साथ किया बेटे का स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 01:09 pm Sep 29, 202601:09 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल के घर बेटे का आगमन हुआ है। अपने हालिया इंटरव्यू में गायक ने बताया कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने पहले बच्चे (बेटे) का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं और उनका परिवार इस खुशी का जश्न मना रहा है। गायक द्वारा इस खुशखबरी को सुनाए जाने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।