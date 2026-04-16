गायक जुबिन नौटियाल ने गुपचुप रचाई शादी, बचपन की साथी को बनाया हमसफर

चुप्पी

जुबीन नौटियाल ने शादी की खबर पर साध रखी है चुप्पी

TOI के मुताबिक, एक सूत्र ने दावा करते हुए कहा, "जुबिन ने बड़े सार्वजनिक समारोह के बजाय एक साधारण, पारंपरिक समारोह चुना। वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा से गोपनीय रहे हैं। वे भव्य शादी नहीं चाहते थे और अपने प्रियजनों के साथ अपने इस खास दिन को मनाकर खुश थे।" हालांकि, गायक ने अभी तक अपनी शादी की खबरों की पुष्टि या फिर खंडन नहीं किया है। ना ही उनकी प्रेमिका की पहचान को उजागर किया गया है।