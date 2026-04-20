'धुरंधर' गायिका जैस्मीन सैंडलस ने सुनाई आपबीती, बोलीं- पिता के निधन के बाद लगी शराब की लत मनोरंजन Apr 20, 2026

गायिका और गीतकार जैस्मीन सैंडलस, जिन्हें 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर अपनी शराब की लत से जूझने की कहानी खुलकर साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार में तनाव और पिता के निधन के बाद के मुश्किल समय में उन्होंने शराब का सहारा लिया था। वो बोलीं, "मेरे परिवार के रिश्ते टूट गए, मेरे पिता का देहांत हो गया, और मैं सफल भी हो गई थी। मैंने जरूरत से ज्यादा शराब पी, और मुझे इसका पछतावा है, लेकिन उस समय यह मेरे लिए जरूरी था।" इन सब मुश्किलों के बावजूद, जैस्मीन ने अपने संगीत के सफर को जारी रखा और आगे बढ़ती रहीं।