'धुरंधर' गायिका जैस्मीन सैंडलस ने सुनाई आपबीती, बोलीं- पिता के निधन के बाद लगी शराब की लत
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गायिका और गीतकार जैस्मीन सैंडलस, जिन्हें 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर अपनी शराब की लत से जूझने की कहानी खुलकर साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे परिवार में तनाव और पिता के निधन के बाद के मुश्किल समय में उन्होंने शराब का सहारा लिया था। वो बोलीं, "मेरे परिवार के रिश्ते टूट गए, मेरे पिता का देहांत हो गया, और मैं सफल भी हो गई थी। मैंने जरूरत से ज्यादा शराब पी, और मुझे इसका पछतावा है, लेकिन उस समय यह मेरे लिए जरूरी था।" इन सब मुश्किलों के बावजूद, जैस्मीन ने अपने संगीत के सफर को जारी रखा और आगे बढ़ती रहीं।
पारिवारिक उथल-पुथल के बावजूद जैसमीन ने कभी हार नहीं मानी
जैस्मीन ने इस पर भी बात की कि बचपन में परिवार में रही समस्याओं के कारण उन्हें बाहर से प्यार और सम्मान की तलाश करनी पड़ी थी। इन चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने एक बेहद सफल करियर बनाया है।