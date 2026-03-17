गिप्पी ग्रेवाल को मिली जान से मारने की धमकी? सुखबीर बादल ने साझा किया ऑडियो

सुखबीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल को गोल्डी बराड़ से धमकी मिली है, वह भी मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने के ठीक बाद, सिर्फ इसलिए कि वह हाल ही में मेरे बादल स्थित आवास पर मुझसे मिलने आए थे।' उन्होंने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा, 'कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।'

Disturbed to learn that our superstar Gippy Grewal received a threat from notorious gangster Goldy Brar — right after CM @BhagwantMann withdrew his security cover, just because he came to meet me at my Badal residence recently! No one is safe in Punjab anymore, as law and order… pic.twitter.com/SyZQoUXmG9

हमला

सिद्धू मूसेवाला की मौत का मामला उठाकर बोला हमला

सिद्धू मूसेवाला की मौत का जिम्मेदार मुख्यमंत्री मान को ठहराते हुए उन्होंने लिखा, 'हम पहले ही अपने सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक, मूसेवाला को खो चुके हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है, भगवंत मान, तो आप सीधेतौर पर जिम्मेदार होंगे।' बता दें कि वायरल ऑडियो में, कॉल करने वाले व्यक्ति ने चेतावनी दी कि अगर गायक ने उसके मैसेज को नजरअंदाज किया, तो "गोलियां नहीं संभाल पाएगा।" हालांकि, अधिकारियों की ओर से ऑडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।